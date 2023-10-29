Канада запропонувала створити коаліцію для повернення депортованих росією українських дітей

https://racurs.ua/ua/n188807-kanada-zaproponuvala-stvoryty-koaliciu-dlya-povernennya-deportovanyh-rosiieu-ukrayinskyh-ditey.html

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Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію, яка сприятиме поверненню українських дітей, депортованих росією.

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Про це повідомляє Офіс Президента за результатами зустрічі на Мальті щодо української формули миру.

Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA президента України. Вона є елементом плану реалізації Формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах опублікував «заяву співголів» за результатами зустрічі на Мальті. Нагадаємо, з країнами «глобального Півдня» обговорювалася формула Зеленського щодо закінчення війни.

Усього було представлено 66 держав та міжнародних організацій. Зустріч цього разу проігнорував Китай.

Учасники «предметно обговорили ключові принципи, на яких має бути досягнуто та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий та міцний світ для України».

Сторони опрацювали такі напрями: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених та депортованих осіб» та «Відновлення територіальної цілісності України».

Обговорювалося також проведення «Глобального саміту світу» лише на рівні глав держав. Домовлено «здійснювати необхідні кроки для підготовки до проведення цього заходу».