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Херсонщину рівняють із землею, але батьки 637 дітей ігнорують примусову евакуацію

Херсонщину рівняють із землею, але батьки 637 дітей ігнорують примусову евакуацію

29 жов 2023, 16:38
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У 23 населених пунктах Херсонщини, де оголошена примусова евакуація, досі залишаються 637 дітей.


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Керівник ОВА Олександр Прокудін наголосив, що окупанти рівняють ці місця із землею, тому перебувати там вкрай небезпечно.

Це не примха, вчергове прошу: евакуюйтеся. У населених пунктах, де непроста безпекова ситуація, ще залишаються більш як 600 дітей. А ворог рівняє ці міста і села із землею. Тож ми й надалі робитимемо все, щоб вивезти їх до більш безпечних місць, — сказав Прокудін у своєму відео, опублікованому на Фейсбук.

Минулої п’ятниці вдалося вивезти 35 дітей. всього з 4 жовтня, за словами голови ОВА, евакуювали 147 дітей.

Наступного тижня група з 40 дітей з батьками виїде до Яремче, де проживатиме у санаторії.

Джерело: Ракурс


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