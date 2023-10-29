Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На юге рф произошел масштабный пожар на НПЗ - медиа пишут об атаке СБУ

На юге рф произошел масштабный пожар на НПЗ — медиа пишут об атаке СБУ (ВИДЕО)

29 окт 2023, 18:24
999

Удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї росії у ніч на 29 жовтня — операція СБУ.


.

Про це увечері повідомило декілька українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбі. Афіпський НПЗ забезпечував паливом війська рф.

Підприємство атакували два безпілотники. Як стверджується, вражено кілька нових установок і кілька резервуарів із нафтою.

Також публікується нове відео із наслідками вибуху на заводі.

Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну, — зазначає співрозмовник видання УП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров