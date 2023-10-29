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На юге рф произошел масштабный пожар на НПЗ - медиа пишут об атаке СБУ
На юге рф произошел масштабный пожар на НПЗ — медиа пишут об атаке СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188810-na-uge-rf-proizoshel-masshtabnyy-pojar-na-npz-media-pishut-ob-atake-sbu-video.htmlРакурс
Удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї росії у ніч на 29 жовтня — операція СБУ.
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Про це увечері повідомило декілька українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбі. Афіпський НПЗ забезпечував паливом війська рф.
Підприємство атакували два безпілотники. Як стверджується, вражено кілька нових установок і кілька резервуарів із нафтою.
Також публікується нове відео із наслідками вибуху на заводі.
Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну, — зазначає співрозмовник видання УП.
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