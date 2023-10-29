На півдні рф сталася масштабна пожежа на НПЗ - медіа пишуть про атаку СБУ

https://racurs.ua/ua/n188810-na-pivdni-rf-stalasya-masshtabna-pojeja-na-npz-media-pyshut-pro-ataku-sbu-video.html

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Удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї росії у ніч на 29 жовтня — операція СБУ.

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Про це увечері повідомило декілька українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбі. Афіпський НПЗ забезпечував паливом війська рф.

Підприємство атакували два безпілотники. Як стверджується, вражено кілька нових установок і кілька резервуарів із нафтою.

Також публікується нове відео із наслідками вибуху на заводі.