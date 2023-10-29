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На півдні рф сталася масштабна пожежа на НПЗ - медіа пишуть про атаку СБУ

На півдні рф сталася масштабна пожежа на НПЗ — медіа пишуть про атаку СБУ (ВІДЕО)

29 жов 2023, 18:24
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Удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї росії у ніч на 29 жовтня — операція СБУ.


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Про це увечері повідомило декілька українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбі. Афіпський НПЗ забезпечував паливом війська рф.

Підприємство атакували два безпілотники. Як стверджується, вражено кілька нових установок і кілька резервуарів із нафтою.

Також публікується нове відео із наслідками вибуху на заводі.

Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну, — зазначає співрозмовник видання УП.

Джерело: Ракурс


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