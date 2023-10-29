Зеленский отреагировал на антисемитский погром в Дагестане

https://racurs.ua/n188817-zelenskiy-otreagiroval-na-antisemitskiy-pogrom-v-dagestane.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в Дагестані.

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Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада, — написав президент.

Жахливі відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва.



Це не поодинокий випадок у Махачкалі — це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2023

Він наголосив, що голова МЗС росії, російські пропагандисти й володимир путін неодноразово робили антисемітські заяви, поширюючи культуру ненависті.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня у Махачкалі (Дагестан) натовп прорвався в будівлю аеропорту та на злітну смугу: шукають євреїв, які могли прибути рейсом з Ізраїлю.

Дагестанські «активісти» перемкнулися на поліцію, що прибула на місце подій

Учасники акції напали на поліцейську автівку, а згодом змусили одного з «правоохоронців» перепрошувати за табельну зброю.

Євреїв росіяни шукали навіть у двигуні літака.