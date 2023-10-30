Выборы во время войны – социологи зафиксировали ожидания украинцев

https://racurs.ua/n188837-vybory-vo-vremya-voyny-sociologi-zafiksirovali-ojidaniya-ukraincev.html

Ракурс

81% українців вважають, що вибори мають проводитися тільки після кінця війни.

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Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас 16% респондентів вважають, що вибори повинні відбутися навіть під час повномасштабної війни.

В усіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни, водночас тих, хто виступає за проведення виборів під час війни, на сході України дещо більше (21%), ніж на заході (13%).

За даними КМІС, більшість українців і в листопаді 2021 року, і зараз (65%) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет у зв’язку з ризиками фальсифікацій. Підтримують ідею дистанційного голосування 29% опитаних.

7% опитаних виступають за обмеження прав громадян на період відновлення після війни. В усіх макрорегіонах України абсолютна більшість (від 86% до 89%) виступають проти обмежень на період відновлення.

КМІС опитав за допомогою методу телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.