Штурм лесополос - видео GoPro из окопов восточного фронта от бойцов Третьей штурмовой бригады

https://racurs.ua/n188836-shturm-lesopolos-video-gopro-iz-okopov-vostochnogo-fronta-ot-boycov-tretey-shturmovoy-brigady.html

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Третя окрема штурмова бригада показала епічні кадри бою в одній з лісосмуг під Бахмутом. Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.

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У мережі опублікували відео камери GoPro з окопів східного фронту від бійців четвертої роти другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.