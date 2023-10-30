Штурм лісосмуг - відео GoPro з окопів східного фронту від бійців третьої штурмової бригади

https://racurs.ua/ua/n188836-shturm-lisosmug-video-gopro-z-okopiv-shidnogo-frontu-vid-biyciv-tretoyi-shturmovoyi-brygady.html

Ракурс

Третя окрема штурмова бригада показала епічні кадри бою в одній з лісосмуг під Бахмутом. Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.

.

У мережі опублікували відео камери GoPro з окопів східного фронту від бійців четвертої роти другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.