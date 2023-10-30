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Ракурс
Штурм лісосмуг - відео GoPro з окопів східного фронту від бійців третьої штурмової бригади

Штурм лісосмуг — відео GoPro з окопів східного фронту від бійців третьої штурмової бригади

30 жов 2023, 16:15
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Третя окрема штурмова бригада показала епічні кадри бою в одній з лісосмуг під Бахмутом. Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.


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У мережі опублікували відео камери GoPro з окопів східного фронту від бійців четвертої роти другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.

Джерело: Ракурс


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