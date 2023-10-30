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Штурм лісосмуг - відео GoPro з окопів східного фронту від бійців третьої штурмової бригади
Штурм лісосмуг — відео GoPro з окопів східного фронту від бійців третьої штурмової бригадиhttps://racurs.ua/ua/n188836-shturm-lisosmug-video-gopro-z-okopiv-shidnogo-frontu-vid-biyciv-tretoyi-shturmovoyi-brygady.htmlРакурс
Третя окрема штурмова бригада показала епічні кадри бою в одній з лісосмуг під Бахмутом. Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.
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У мережі опублікували відео камери GoPro з окопів східного фронту від бійців четвертої роти другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.
Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими.
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