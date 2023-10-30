Премьер Нидерландов назвал сроки прибытия F-16 для обучения украинских пилотов

https://racurs.ua/n188844-premer-niderlandov-nazval-sroki-pribytiya-f-16-dlya-obucheniya-ukrainskih-pilotov.html

Ракурс

Літаки F-16 для України прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.

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Про це повідомив прем'єр Нідерландів в розмові з Володимиром Зеленським.

Марк Рютте додав, що обговорили також хід створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море. Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення його безпеки.

Рютте також висловив сподівання, що Україна якнайшвидше отримає від Нідерландів ракети до комплексів ППО Рatriot і патрульні катери.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp — Mark Rutte (@MinPres) October 30, 2023

Перші винищувачі F-16, ймовірно, з’являться в Україні навесні 2024 року. Про це сказав 30 жовтня речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Дати кожен чиновник у Європі чи в США озвучує. І у всіх різні дати. Ми спираємося поки що на весну, адже якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, гадаю, можна розраховувати на ті заяви, зроблені українською владою, — зазначив Ігнат.

При цьому він додав, що вистачило б близько 150 літаків аби ефективно захистити повітряний простір країни.