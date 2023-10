Прем'єр Нідерландів назвав терміни прибуття F-16 для навчання українських пілотів

Літаки F-16 для України прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.

Про це повідомив прем'єр Нідерландів в розмові з Володимиром Зеленським.

Марк Рютте додав, що обговорили також хід створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море. Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення його безпеки.

Рютте також висловив сподівання, що Україна якнайшвидше отримає від Нідерландів ракети до комплексів ППО Рatriot і патрульні катери.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp