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Данія поставила Україні другу партію F-16
Данія поставила Україні другу партію F-16https://racurs.ua/ua/n201931-daniya-postavyla-ukrayini-drugu-partiu-f-16.htmlРакурс
Друга партія F-16 від Данії прибула в Україну.
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Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію, — повідомив 7 грудня президент України Володимир Зеленський.
Він додав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.
Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові! — написав президент у своїх соцмережах на адерсу Метте Фредеріксен, очільниці уряду Данії.
Всього Данія пообіцяла Україні 19 винищувачів.