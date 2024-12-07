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Ракурс
Данія поставила Україні другу партію F-16

Данія поставила Україні другу партію F-16

7 гру 2024, 10:08
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Друга партія F-16 від Данії прибула в Україну.


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Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію, — повідомив 7 грудня президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.

Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові! — написав президент у своїх соцмережах на адерсу Метте Фредеріксен, очільниці уряду Данії.

Всього Данія пообіцяла Україні 19 винищувачів.

Джерело: Ракурс


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