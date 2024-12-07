Дания поставила Украине вторую партию F-16

https://racurs.ua/n201931-daniya-postavila-ukraine-vtoruu-partiu-f-16.html

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Друга партія F-16 від Данії прибула в Україну.

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Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію, — повідомив 7 грудня президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.

Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові! — написав президент у своїх соцмережах на адерсу Метте Фредеріксен, очільниці уряду Данії.

Всього Данія пообіцяла Україні 19 винищувачів.

Винищувачі F-16 28 листопада знищили сім крилатих ракет, якими росія атакувала Україну. Про це розповів глава держави у розмові зі Sky News.