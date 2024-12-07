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Дания поставила Украине вторую партию F-16
Дания поставила Украине вторую партию F-16https://racurs.ua/n201931-daniya-postavila-ukraine-vtoruu-partiu-f-16.htmlРакурс
Друга партія F-16 від Данії прибула в Україну.
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Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію, — повідомив 7 грудня президент України Володимир Зеленський.
Він додав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.
Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові! — написав президент у своїх соцмережах на адерсу Метте Фредеріксен, очільниці уряду Данії.
Всього Данія пообіцяла Україні 19 винищувачів.
Винищувачі F-16 28 листопада знищили сім крилатих ракет, якими росія атакувала Україну. Про це розповів глава держави у розмові зі Sky News.
Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 — рішення було ухвалено, але дуже пізно. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили — знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру, — заявив президент.
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