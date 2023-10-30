Ситуация на фронте в сутки - произошло 30 боевых столкновений

https://racurs.ua/n188843-situaciya-na-fronte-za-sutki-30-boevyh-stolknoveniy-rossiyane-ne-nastupali-tolko-na-dvuh.html

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Упродовж доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Про це повідомив увечері 30 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів марні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито п’ять атак.

На Мар’їнському напрямку противник за підтримки авіації вів даремні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.