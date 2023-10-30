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Вспышка гепатита в Виннице распространилась еще на пять общин области
Вспышка гепатита в Виннице распространилась еще на пять общин областиhttps://racurs.ua/n188845-vspyshka-gepatita-v-vinnice-rasprostranilas-esche-na-pyat-obschin-oblasti.htmlРакурс
У Вінницькій області ще у пʼяти громадах виявили гепатит A:
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- у Могилів-Подільському районі;
- у Хмільнику;
- у Калинівці;
- у Гайсині;
- у Козятині.
У лікарнях з підтвердженим діагнозом перебувають 174 пацієнти, серед них 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали.
Міністерство охорони здоров’я України шукає джерело інфікування гепатитом А. Спалах поширюється з міста Вінниця. Усі школи міста закрили на карантин. До міста відправлено бригаду епідеміологів національного рівня для пошуку джерела зараження.
Джерело інфікування досі не встановлено. Триває епідеміологічне розслідування.
Гепатит А, більш відомий як «хвороба Боткіна» — це запальне інфекційне захворювання печінки. Інфікування відбувається переважно через споживання забрудненої їжі, брудної води або під час близького контакту з хворим. В окремих випадках гепатит, А спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та призводить до летальних випадків.
Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.
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