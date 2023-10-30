Вспышка гепатита в Виннице распространилась еще на пять общин области

https://racurs.ua/n188845-vspyshka-gepatita-v-vinnice-rasprostranilas-esche-na-pyat-obschin-oblasti.html

Ракурс

У Вінницькій області ще у пʼяти громадах виявили гепатит A:

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у Могилів-Подільському районі;

у Хмільнику;

у Калинівці;

у Гайсині;

у Козятині.

У лікарнях з підтвердженим діагнозом перебувають 174 пацієнти, серед них 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали.

Міністерство охорони здоров’я України шукає джерело інфікування гепатитом А. Спалах поширюється з міста Вінниця. Усі школи міста закрили на карантин. До міста відправлено бригаду епідеміологів національного рівня для пошуку джерела зараження.