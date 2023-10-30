У США суд почав розглядати справу про можливу дискваліфікацію Трампа з виборів президента.

.

Там мають визначити, чи атака на Капітолій у січні 2021 року є підставою заборонити Трампу участь у президентських виборах 2024 року.

Справа спирається на рідко застосовуване положення конституції США часів Громадянської війни, яке забороняє людям, причетним до «бунтів чи повстань» обіймати федеральні посади.

«Голос Америки» повідомляє з посиланням на AP, що справи про те, чи заборонити експрезиденту США Дональду Трампу знову балотуватися в Білий дім, на основі положення Конституції США про «повстання», увійшли в нову фазу в понеділок, коли почалися слухання у першому з двох позовів на рівні штатів.

Справи згодом можуть опинитись у Верховному суді США.

У Колорадо почалися тижневі слухання щодо одного позову щодо недопущення Трампа до балотування, а на четвер у Верховному суді Міннесоти заплановані слухання щодо спроби виключити колишнього президента-республіканця з голосування в цьому штаті.

Історія питання

Незалежно від того, дозволять судді Трампу балотуватись, чи заборонять, їхні рішення, швидше за все, будуть швидко оскаржені, і зрештою можуть дійти до Верховного суду США.

Найвищий суд країни ніколи не ухвалював рішення щодо положення 14-ї поправки часів громадянської війни. Поправка забороняє обіймати вищі посади тим, хто присягнув дотримуватися Конституції, а потім «взяв участь у повстанні» проти неї.

Раніше у нас були судові справи щодо можливості балотуватись того чи іншого кандидата в президенти — Барака Обами, Теда Круза, Джона Маккейна, — сказав «Голосу Америки» Дерек Мюллер, професор права університету Нотр-Даму, перераховуючи кандидатів, проти яких подавали позови, щодо того, що вони можуть не відповідати конституційній вимозі бути «громадянином з народження».

Але ці випадки, додав Мюллер, відрізняються від використання нечіткого пункту Конституції з «запальною» забороною повстання. За словами Мюллера, навіть якщо вони є далекими, у них є правдоподібний шлях до успіху та порушуються важливі питання.

Протягом останніх місяців було подано десятки справ із посиланням на Розділ 3 14-ї поправки, але, на думку юридичних експертів, справи в Колорадо та Міннесоті найвпливовіші, бо їх подали дві ліберальні групи зі значними правовими ресурсами. Ці штати також мають чіткі та швидкі процедури оскарження кваліфікації кандидатів.

Це означає, що справи в Колорадо та Міннесоті мають більш обґрунтований з правової точки зору шлях, щоб змусити суди змусити офіційних осіб виборців дискваліфікувати Трампа, на відміну від інших позовів, які вимагають повного рішення федеральних суддів про те, що Трамп більше не має права бути президентом.

Позивачі у справах стверджують, що проблема проста: спроби Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року, що призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, дискваліфікують його з виборів так само чітко, як якби він не був громадянином від народження, що є ще однією конституційною умовою, щоб балотуватись в президенти.

Через чотири роки після присяги захищати Конституцію як президент Сполучених Штатів Трамп спробував скасувати результати виборів 2020 року, що призвело до насильницького повстання в Капітолії Сполучених Штатів, щоб зупинити законну передачу влади його наступнику, — йдеться в позові штату Колорадо, поданому від імені республіканців і непартійних виборців ліберальною групою «Громадяни за відповідальність і етику» у Вашингтоні.

Автори вважають, що, спровокувавши цей безпрецедентний напад на американський конституційний порядок, Трамп порушив присягу та позбавив себе права обіймати державні посади, включно з Офісом президента, відповідно до Чотирнадцятої поправки.

Трамп засудив ці позови як «втручання у вибори». Його адвокати стверджують, що ці положення Конституції є складними та не застосовувались 150 років.

Кампанія Трампа заявила, що подала клопотання про самовідвід судді у справі Сари Б. Воллес, оскільки вона зробила пожертву в розмірі 100 доларів ліберальній групі Colorado Turnout Project у жовтні 2022 року. Її призначив на посаду в серпні того ж року губернатор Джаред Поліс, демократ.

Воллес відхилила клопотання, сказавши, що не пам’ятала про пожертвування і не має жодних упереджень щодо юридичних питань у справі.

Я не допущу, щоб цей судовий процес перетворився на цирк, — сказала вона на початку слухання.

Пункт 14-ї поправки використовувався лише кілька разів після громадянської війни. Адвокати Трампа стверджують, що це не стосувалося посади президента, яка не згадується в тексті, на відміну від «сенатора або представника в Конгресі» та «виборника президента та віцепрезидента».

Це положення дозволяє Конгресу оголошувати амністію — як це було зроблено в 1872 році, щоб дозволити колишнім конфедератам повернутися в уряд — що змусило декого стверджувати, що він не має повноважень без відповідного акту Конгресу.

Також адвокати Трампа стверджують, що колишній президент ніколи «не брав участі в повстаннях» і просто використовував своє право на свободу слова, щоб попередити про результати виборів, які, на його думку, не були законними.

Коментарі Трампа не наближалися до «підбурювання», не кажучи вже про «участь» у повстанні, — написали його адвокати в заяві у справі Колорадо, додавши приклади випадків, коли положення не застосовувалось проти тих, хто лише риторично підтримував конфедерацію.

Аргументи в Колорадо можуть включати покази свідків нападу 6 січня або інших важливих подій під час спроб Трампа скасувати вибори. Особи свідків були не оприлюднюються до слухань, щоб обмежити запальну риторику та погрози, які стали проблемою у кримінальних процесах проти Трампа.

Очікується, що юристи дослідять історію 14-ї поправки та її застосування використання в період між її прийняттям у 1868 році та законом про амністію в 1872 році.

Після акту про амністію в 1872 році вчені-юристи змогли знайти ще один раз, коли це положення цитувалося, коли Конгрес відмовився прийняти члена-соціаліста до Палати представників, оскільки він виступав проти участі в Першій світовій війні.

У 2022 році CREW використала його, щоб заборонити голові «Ковбоїв за Трампа» окружну комісію в сільській місцевості Нью-Мексико.

Друга ліберальна група, Free Speech For People, подала позови, щоб перешкодити членам Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін і Медісон Которн балотуватися на переобрання.

Суддя, який розглядав справу Грін, виніс рішення на її користь, тоді як справа Которна стала спірною після того, як він зазнав поразки на внутрішньопартійних виборах.

Free Speech For People порушила справу в Міннесоті, де апеляції щодо справ про вибори направляються безпосередньо до Верховного суду штату.