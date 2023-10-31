ПВО отразило ночную атаку беспилотников рф на Хмельнитчине - ОВА

https://racurs.ua/n188854-pvo-otrazilo-nochnuu-ataku-bespilotnikov-rf-na-hmelnitchine-ova.html

Ракурс

У ніч на вівторок, 31 жовтня, у Хмельницькій області працювали сили ППО по безпілотниках окупаційної армії країни-агресора росії.

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Про це вранці повідомив перший заступник керівника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін на власній Фейсбук-сторінці.

Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону, — вказав Тюрін.

З його слів, внаслідок атаки дронів постраждалих і руйнувань нема.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що ворожі ударні безпілотники прямують на Старокостянтинів Хмельницької області, де розташована авіаційна база.