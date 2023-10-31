Командующий ССО о спецоперациях на Азовстали: Принимали трудные решения

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України під час оборони Маріуполя від окупаційної армії росії у 2022 році провели сім успішних вертолітних вильотів для передачі боєкомплекту захисникам «Азовсталі», евакуації поранених та доставки добровольців.

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Про це розповідає в інтерв’ю командувач ССО Віктор Хоренко, відео опубліковане на YouTube-каналі «ССО України».

Зі слів генерала, воїни вирушали у ці польоти в заблокований Маріуполь та до блокованого заводу «Азовсталь» добровільно. Основна мета цих місій — доставка боєкомплекту.

Коли приходять десять добровольців, які кажуть: «Ми хочемо летіти захищати «Азовсталь», то доводиться приймати важкі рішення. Що доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку чи людей, які захищатимуть, — згадує Хоренко.

Він зазначив, що виклики виникали, коли на борту 15 тонн вантажу, а один гелікоптер може взяти лише близько двох осіб.

Час виконання операції тоді йшов на хвилини, вивантаження не мало перевищувати 10 хв, — сказав генерал.

Хоренко додав, що зв’язок він тримав безпосередньо із командиром бригади спецпризначення Нацгвардії «Азов» Денисом Прокопенком. При цьому сам Редіс навіть на той момент не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вказав, що на «Азовсталь» літали 16 вертольотів Мі-8, в тому числі з підкріпленням для «Азова». Однак під час п’ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти. Також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.

Торік 16 травня українське командування віддало наказ зберегти життя захисників «Азовсталі», після чого з території заводу вийшли близько 2 тис. 500 військових, українська сторона працює над їх обміном.