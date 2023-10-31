Посол Израиля сделал заявление о возможном визите Зеленского

https://racurs.ua/n188865-posol-izrailya-sdelal-zayavlenie-o-vozmojnom-vizite-zelenskogo.html

Ракурс

В Ізраїлі сподіваються, що президент України Володимир Зеленський завітає до країни, яка нині веде війну проти палестинського руху ХАМАС. Єрусалим буде радий бачити представника Києва.

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Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський під час прес-конференції.

Ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю, ми чекаємо на Зеленського в Ізраїлі, будемо раді його бачити, — сказав дипломат.

З його слів, керівництво Ізраїлю цінує підтримку, яку надає Україна. Він також нагадав, що Україна є однією з найбільш проізраїльських країн Європи.

Україна — одна з небагатьох країн, де не було виступів на підтримку терору, на підтримку ХАМАС, — підсумував ізраїльський посол.

Нагадаємо, після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Зеленський висловив готовність відвідати близькосхідну країну.