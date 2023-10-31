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В оккупированном Симферополе пожар
В оккупированном Симферополе пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n188870-v-okkupirovannom-simferopole-pojar-foto.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Сімферополі 31 жовтня сталася пожежа в одному з районів. З місця повалив густий чорний дим.
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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Сімферополь, у районі Пневматики щось горить, — пише проросійський Telegram-канал «ЧП Крым».
За словами очевидців, дим видніється вже протягом 10 хв. Втім що стало причиною пожежі наразі не повідомляється.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вибухи та пожежі вже стали звичним явищем.
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