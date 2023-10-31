В окупованому Сімферополі пожежа

https://racurs.ua/ua/n188870-v-okupovanomu-simferopoli-pojeja-foto.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Сімферополі 31 жовтня сталася пожежа в одному з районів. З місця повалив густий чорний дим.

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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Сімферополь, у районі Пневматики щось горить, — пише проросійський Telegram-канал «ЧП Крым».

За словами очевидців, дим видніється вже протягом 10 хв. Втім що стало причиною пожежі наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вибухи та пожежі вже стали звичним явищем.