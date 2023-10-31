Почему армия рф реже бьет "Калибрамы" и Х-101 по Украине, указала Гуменюк

https://racurs.ua/n188871-pochemu-armiya-rf-reje-bet-kalibramy-i-h-101-po-ukraine-ukazala-gumenuk.html

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Окупаційна армія росії зменшили кількість атак по Україні із застосуванням ракет морського базування «Калібр» та повітряного базування Х-101, адже накопичують їх для подальших ударів.

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Про це повідомила спікер Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Останнім часом вони (росіяни — ред.) не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво ракет триває, отже відбувається певне накопичення, — зазначила Гуменюк.

З її слів, останнім часом окупанти також не використовують ракети морського базування типу «Калібр».

Спікер зауважила, що армія рф концентрується на завданні точкових ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістики. Це свідчить про те, що наразі росіяни намагаються тримати українське населення в напрузі для подальших масованих ракетних ударів.