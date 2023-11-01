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ПВО сбила 18 «шахедов» и одну ракету – ракетный удар россии
Ночная атака рф — ПВО сбила 18 «шахедов» и одну ракетуhttps://racurs.ua/n188889-nochnaya-ataka-rf-pvo-sbila-18-shahedov-i-odnu-raketu.htmlРакурс
Усю ніч проти 1 листопада Повітряні сили України та моніторингові канали писали про багато груп «шахедів», які петляли над територією країни та намагалися атакувати цілі в різних регіонах.
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З ранкового зведення Повітряних сил випливає, що безпілотників було два десятки.
Цієї ночі над Україною було знищено 18 «шахедів» та ракету Х-59. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.
Один із «шахедів», який здолав ППО, потрапив у нафтопереробний завод у Кременчуці — цього ранку повідомив голова Полтавської обласної адміністрації.
Ворог влучив по НПЗ в Кременчуці — ОВА
Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Без постраждалих. Підприємство не працює.
@privatnamemarnya
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