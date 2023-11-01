Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПВО сбила 18 «шахедов» и одну ракету – ракетный удар россии

Ночная атака рф — ПВО сбила 18 «шахедов» и одну ракету

1 ноя 2023, 08:05
999

Усю ніч проти 1 листопада Повітряні сили України та моніторингові канали писали про багато груп «шахедів», які петляли над територією країни та намагалися атакувати цілі в різних регіонах.


.

З ранкового зведення Повітряних сил випливає, що безпілотників було два десятки.

Цієї ночі над Україною було знищено 18 «шахедів» та ракету Х-59. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.

Один із «шахедів», який здолав ППО, потрапив у нафтопереробний завод у Кременчуці — цього ранку повідомив голова Полтавської обласної адміністрації.

Ворог влучив по НПЗ в Кременчуці — ОВА

Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Без постраждалих. Підприємство не працює.

@privatnamemarnya

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров