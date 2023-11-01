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Ракурс
Россияне прячут Крымский мост под дымовым занавесом, в Севастополе воздушная тревога

Россияне прячут Крымский мост под дымовой завесой, в Севастополе воздушная тревога

1 ноя 2023, 10:59
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Уранці 1 листопада біля Кримського мосту сильний дим. Повідомляють, що рух транспорту по мосту тимчасово перекрито.


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Своєю чергою, окупант Развожаєв традиційно повідомив, що в бухті використовується димова завіса.

Місцеві пабліки повідомляють про нібито ракетну атаку по мосту та Севастополю.

У самому ж Севастополі вже друге за день лунає повітряна тривога.

Керченський (Кримський) міст — пріоритетна мета номер один для ЗСУ, про це говорять як військові, так і експерти. У Криму теж уже щось зрозуміли, і всіма силами намагаються захистити головну артерію для постачання російської армії технікою та зброєю.

Источник: Ракурс


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