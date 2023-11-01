Россияне прячут Крымский мост под дымовой завесой, в Севастополе воздушная тревога

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Россияне прячут Крымский мост под дымовым занавесом, в Севастополе воздушная тревога
Россияне прячут Крымский мост под дымовой завесой, в Севастополе воздушная тревогаhttps://racurs.ua/n188895-rossiyane-pryachut-krymskiy-most-pod-dymovoy-zavesoy-v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga.htmlРакурс
Уранці 1 листопада біля Кримського мосту сильний дим. Повідомляють, що рух транспорту по мосту тимчасово перекрито.
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Своєю чергою, окупант Развожаєв традиційно повідомив, що в бухті використовується димова завіса.
Місцеві пабліки повідомляють про нібито ракетну атаку по мосту та Севастополю.
У самому ж Севастополі вже друге за день лунає повітряна тривога.
Керченський (Кримський) міст — пріоритетна мета номер один для ЗСУ, про це говорять як військові, так і експерти. У Криму теж уже щось зрозуміли, і всіма силами намагаються захистити головну артерію для постачання російської армії технікою та зброєю.
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