Ракурсhttps://racurs.ua/
Залужный предупредил о провокаторах, действующих от его имени
Залужный предупредил о провокаторах, действующих от его имениhttps://racurs.ua/n188897-zalujnyy-predupredil-o-provokatorah-deystvuuschih-ot-ego-imeni.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 1 листопада попередив про провокаторів, які діють від його імені.
.
У своїх соцмережах український командир повідомив, що отримав інформацію про такі дії: хтось, використовуючи його ім’я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру.
Залужний попросив усіх, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.
Наголошую: акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони — фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді — Головнокомандувач ЗСУ (верифікований), — йдеться у соцмережах головнокомандувача.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...