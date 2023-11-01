Ракурсhttps://racurs.ua/
Залужний попередив про провокаторів, які діють від його імені
Залужний попередив про провокаторів, які діють від його іменіhttps://racurs.ua/ua/n188897-zalujnyy-poperedyv-pro-provokatoriv-yaki-diut-vid-yogo-imeni.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 1 листопада попередив про провокаторів, які діють від його імені.
.
У своїх соцмережах український командир повідомив, що отримав інформацію про такі дії: хтось, використовуючи його ім’я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру.
Залужний попросив усіх, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.
Наголошую: акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони — фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді — Головнокомандувач ЗСУ (верифікований), — йдеться у соцмережах головнокомандувача.
Загрузка...