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Ракурс
Залужний попередив про провокаторів, які діють від його імені

Залужний попередив про провокаторів, які діють від його імені

1 лис 2023, 11:52
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 1 листопада попередив про провокаторів, які діють від його імені.


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У своїх соцмережах український командир повідомив, що отримав інформацію про такі дії: хтось, використовуючи його ім’я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру.

Залужний попросив усіх, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.

Наголошую: акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони — фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді — Головнокомандувач ЗСУ (верифікований), — йдеться у соцмережах головнокомандувача.

Джерело: Ракурс


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