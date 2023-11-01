Залужний попередив про провокаторів, які діють від його імені

https://racurs.ua/ua/n188897-zalujnyy-poperedyv-pro-provokatoriv-yaki-diut-vid-yogo-imeni.html

Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 1 листопада попередив про провокаторів, які діють від його імені.

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У своїх соцмережах український командир повідомив, що отримав інформацію про такі дії: хтось, використовуючи його ім’я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру.

Залужний попросив усіх, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.