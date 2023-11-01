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Ракурс
Уничтожение российского катера, скриншот видео

Бойцы терробороны дроном-камикадзе потопили катер рашистов (ВИДЕО)

1 ноя 2023, 21:55
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Українські військові з 123-ї окремої бригади територіальної оборони за допомогою дрона-камікадзе знищили човен російських окупантів.


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Відповідне відео сьогодні, 1 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Окупанти на катері намагалися вийти на максимальну швидкість втечі, але наші бійці перевели їх в режим глісування, з подальшим зануренням, — вказано в описі відео.

На відео показано, як по виявленому з повітря човну рашистів завдається удар дроном, після чого лунає вибух.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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