США и КНР проведут переговоры по контролю над ядерным оружием. Фото:

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Сполучені Штати Америки та Китай домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю.

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Перемовини, які заплановані на наступний тиждень, можуть відбутися вперше з часів президентства Барака Обами. Дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронніх перегонів озброєнь між США, КНР та рф, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в Білому домі.

За словами джерел, серія двосторонніх дипломатичних контактів з китайцями в останні місяці за ініціативою американців була спрямована на реанімацію відносин між Пекіном і Вашингтоном, що швидко погіршуються.

Водночас Білий дім також намагається залучити Москву до окремих переговорів щодо контролю над озброєннями після того, як рф вийшла з договору «Новий старт», що обмежує боєголовки. Адміністрація Байдена надіслала Кремлю конфіденційний документ із викладом ідей щодо управління ядерними ризиками зараз і після закінчення терміну дії цієї угоди.

Нагадаємо, у Пентагоні заявляли, що темпи нарощування запасів ядерної зброї Китаєм перевищують попередні прогнози США. Зокрема, за останній рік Пекін створив близько сотні ядерних боєголовок, збільшивши їхню загальну кількість до 500.

Джерело: The Wall Street Journal