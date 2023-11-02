Российские войска готовятся к новой волне атак на Авдеевку. Карта: ISW

https://racurs.ua/n188922-rossiyskie-voyska-gotovyatsya-k-novoy-volne-atak-na-avdeevku-isw.html

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Нові хвилі атак у районі Авдіївки Донецької області готуються з боку російської окупаційної армії.

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Армія рф, ймовірно, планує перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки. Таким чином загарбники хочуть компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

З 9 по 13 жовтня загарбницька армія під час першої хвилі атак втратила щонайменше 99 транспортних засобів, 94 — під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня, а також чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня. Про це аналітики пишуть, посилаючись на дані GeoConfirmed. За такі стислі терміни це стали найбіліші втрати окупантів із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

В ISW наголошують, що нинішня ситуація під Авдіївкою демонструє ширшу нездатність Генерального штабу Збройних сил росії засвоїти та розповсюдити уроки, що були зроблені їхніми військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні.

Нагадаємо, у Силах оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що Авдіївка є найбільшою поразкою російської армії, втрати на цьому напрямку сягають майже 6,5 тис. осіб. На цій ділянці фронту ЗСУ знищили 100 ворожих танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.