СБУ ликвидировала деятельность секты «АллатРа». Фото: СБУ

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Ракурс

Міжнародну злочинну організацію «АллатРа» заблокували в Україні.

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У Києві та інших регіонах України СБУ спільно з Нацполіцією заблокували підривну діяльність понад 20 осередків цієї псевдорелігійної секти, яка діяла на користь російських спецслужб рф. Під виглядом місіонерства учасники угруповання виправдовували російську агресію та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви. Про це 2 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисники в кожному обласному центрі створили власні представництва та закликали українців приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля. Однодумців шукали й через власний YouTube-канал, який налічує майже 500 тис. користувачів. Були залучені й інші ресурси — Telegram-канали та сторінки у TikTok. Там публікувалися пропагандистські «дописи» та відео. Також сектанти агітували за те, щоб рф обстрілювала ракетами цивільну інфраструктуру українських міст.

Слідчі встановили, що лідери «АллатРа» виїхали з України навесні 2022 року завдяки підробленим документам про зняття з військового обліку. Однак з території однієї з країн Європи вони продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні. Секта також створила власні «філії» на території рф, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Керівництву та учасникам «АллатРа» незабаром повідомлять про підозру у державній зраді та ще кількома статтями Кримінального кодексу України. Розслідування досі триває, але зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 листопада українські правоохоронці провели обшуки в секті «АллатРа» по всій Україні, бо ця організація працювала в інтересах російської федерації й просувала кремлівські наративи.