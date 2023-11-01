Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Силовики проводять обшуки в секти "АллатРа" по всій Україні

Силовики проводять обшуки в секти «АллатРа» по всій Україні

1 лис 2023, 10:26
999

Правоохоронці проводять обшуки в секти «АллатРа» по всій Україні.


.

За даними джерел «Цензор.НЕТ», організація працювала в інтересах рф і просувала кремлівські наративи.

У цій компанії опинялися Іван Баканов, Олег Кулініч і Надія Савченко. На YouTube-каналі «Аллатри» було 200 тис. пдписників.

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах рф і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

«АллатРа» — організація, яка іноді розглядається як найновіший релігійний рух та окультна секта, заснована в Україні. Позиціонує себе як громадський союз, що діє поза політикою та поза релігією. Відома тим, що пропагує псевдонауку та теорію змови на теми інопланетян та таємних могутніх еліт, які приносять у жертву дітей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів