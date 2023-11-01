Силовики проводят обыски в секте "АллатРа" по всей Украине

https://racurs.ua/n188894-siloviki-provodyat-obyski-v-sekte-allatra-po-vsey-ukraine.html

Ракурс

Правоохоронці проводять обшуки в секти «АллатРа» по всій Україні.

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За даними джерел «Цензор.НЕТ», організація працювала в інтересах рф і просувала кремлівські наративи.

У цій компанії опинялися Іван Баканов, Олег Кулініч і Надія Савченко. На YouTube-каналі «Аллатри» було 200 тис. пдписників.

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах рф і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

«АллатРа» — організація, яка іноді розглядається як найновіший релігійний рух та окультна секта, заснована в Україні. Позиціонує себе як громадський союз, що діє поза політикою та поза релігією. Відома тим, що пропагує псевдонауку та теорію змови на теми інопланетян та таємних могутніх еліт, які приносять у жертву дітей.