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Командующий Тарнавский: ВСУ приземлили еще один Су-25 россиян
Командующий Тарнавский: ВСУ приземлили еще один Су-25 россиянhttps://racurs.ua/n188941-komanduuschiy-tarnavskiy-vsu-prizemlili-esche-odin-su-25-rossiyan.htmlРакурс
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що воїни Збройних сил України знищили ще один російський дозвуковий штурмовик Су-25.
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Знищено літак-штурмовик Су-25. Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського, — йдеться у повідомленні бригадного генерала за підсумками 2 листопада.
Підрозділи ракетних військ та артилерії, які воюють на таврійському напрямку впродовж доби виконали 1 тис. 68 вогневих завдань.
Загальні втрати ворога склали 360 осіб. Знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, літак-штурмовик Су-25, шість безпілотників, вісім автомобілів, одну спецтехніку, — підсумував Тарнавський.
Водночас, триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.
Інформацію про збиття Су-25 підтвердили також в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
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