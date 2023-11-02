США окажут военную помощь Украине еще на 425 млн долларов — Reuters

https://racurs.ua/n188955-ssha-obyavyat-o-voennoy-pomoschi-ukraine-na-425-mln-dollarov-reuters.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує у п’ятницю, 3 листопада, оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 425 млн дол., до якого увійдуть ракети й боєприпаси для протидії безпілотникам окупаційної армії росії.

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Про це пише видання Reuters.

Новий пакет допомоги Україні може містити боєприпаси з лазерним наведенням для збиття безпілотників на суму близько 300 млн дол. Решта пакета включатиме додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, артилерію калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкові ракети TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброю і ваговози.

Американський народ дуже цим переймається, і я теж. І можу сказати вам, що республіканці в Палаті представників також, — заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, відповідаючи на питання про голосування щодо пакету допомоги Україні.

Також спікер Палати представників наголосив, що законодавці мають подбати й про американський кордон. Оскільки, доки він відкритий, США відкриті для великої загрози.

Якщо ми збираємося подбати про кордон в Україні, ми також повинні подбати про американський кордон. І я думаю, що цю ідею підтримують обидві партії, — вказав Джонсон.

Новообраний спікер також вказав, що окремий пакет допомоги Україні на понад 61 млрд дол. буде представлений одразу після погодження ізраїльського пакета.