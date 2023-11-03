У Байдена отреагировали на статью Залужного

https://racurs.ua/n188957-u-baydena-otreagirovali-na-statu-zalujnogo.html

Ракурс

Статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виданню The Economist у Білому домі назвали одним із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

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Я думаю, що це вказує, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме, — заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час прес-брифінгу у Вашингтоні.

Він також додав, що у процесі війни змінюються потреби сторін, зокрема й щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

На думку Кірбі, задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента США Джо Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Цей пакет передбачає не лише нові можливості для Києва, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ у своїй статті констатував, що війна росії проти України переходить на етап «позиційної» боротьби зі статичними та виснажливими боями, для перемоги в якій потрібні високі технології.