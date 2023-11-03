ISW: ВСУ продвинулись возле Клещиевки и на левом берегу Херсона

https://racurs.ua/n188959-isw-vsu-prodvinulis-vozle-kleschievki-i-na-levom-beregu-hersona.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Джерела рф стверджували, що ЗСУ атакували поблизу населених пунктів Пойми та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки на Донеччині.

.

Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, демонструють, що окупаційна армія рф просувалися на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Геолокаційні кадри за 1 листопада вказують, що ЗСУ просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки. Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники України продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Російські війська зосереджують зусилля на північному фланзі Авдіївки та ведуть послідовні штурмові дії, незважаючи на сильні дощі в цьому районі. Також наші воїни відбили понад 20 російських штурмів поблизу Мар’їнки.

Угруповання російських військ на Херсонському напрямку складається з восьми бригад, 17 полків, восьми батальйонів і чотирьох загонів батальйонного рівня, включаючи БАРС (бойовий резерв рф) і підрозділи «Шторм-З», а російські резерви на цьому напрямку включають два мотострілецьких полки і два запасних мотострілецьких батальйони.