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Летели 40 «Шахедов» и ракета — Генштаб сообщил, как сработало ПВО
Летели 40 «Шахедов» и ракета — Генштаб сообщил, как сработало ПВОhttps://racurs.ua/n188961-leteli-38-shahedov-i-raketa-genshtab-soobschil-kak-srabotalo-pvo.htmlРакурс
Окупаційна армія росії у ніч на 3 листопада запустила по Україні 40 баражуючих боєприпасів типу «Шахед» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО знищили 24 ударних безпілотники й ракету.
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Про це у п’ятницю вранці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
Атака була досить потужна. Системи ППО працювали фактично п’ять годин. На півдні за ніч відпрацювали і знищили 11 дронів типу «Шахед»: по три на Миколаївщині і Кіровоградщині, два на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. На Кіровоградщині збили і ракету Х-59, — заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону.
Вона додала, що влучання зафіксовано по технічний території інфраструктурного об'єкту на Одещині. Руйнування не критичні.
Інформація щодо наслідків нічної терористичної атаки рф ще уточнюється.
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