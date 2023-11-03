Летіли 40 «Шахедів» і ракета — Генштаб повідомив, як спрацювала ППО

https://racurs.ua/ua/n188961-letily-38-shahediv-i-raketa-genshtab-povidomyv-yak-spracuvala-ppo.html

Ракурс

Окупаційна армія росії у ніч на 3 листопада запустила по Україні 40 баражуючих боєприпасів типу «Шахед» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО знищили 24 ударних безпілотники й ракету.

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Про це у п’ятницю вранці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Атака була досить потужна. Системи ППО працювали фактично п’ять годин. На півдні за ніч відпрацювали і знищили 11 дронів типу «Шахед»: по три на Миколаївщині і Кіровоградщині, два на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. На Кіровоградщині збили і ракету Х-59, — заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону.

Вона додала, що влучання зафіксовано по технічний території інфраструктурного об'єкту на Одещині. Руйнування не критичні.

Інформація щодо наслідків нічної терористичної атаки рф ще уточнюється.