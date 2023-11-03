Армия рф пыталась окружить Авдеевку и атаковать у Андреевки и Роботиного

https://racurs.ua/n188962-armiya-rf-pytalas-okrujit-avdeevku-i-atakovat-u-andreevki-i-robotinogo.html

Ракурс

Окупаційна армія росії намагалася відновити втрачені позиції біля Кліщіївки, Андріївки та Авдіївки у Донецькій області та біля Роботиного у Запорізькій області. Також загарбники безуспішно атакували на низці напрямків. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 50 боєзіткнень.

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Про це у ранковому зведенні 3 листопада повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас Сили оборони продовжують утримувати оборону на Авдіївському, Куп’янсько-Лиманському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах рф.

Ракетні війська ЗСУ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів та іншу важливу військову ціль російських окупантів.