Зеленский обещает мощный удар в ответ на ночную атаку рф по Украине

https://racurs.ua/n188967-zelenskiy-obeschaet-moschnyy-udar-v-otvet-na-nochnuu-ataku-rf-po-ukraine.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку окупаційної армії росії по Україні. З наближенням зими загарбники все частіше вдаватимуться до терору, переконаний глава держави.

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Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи намагатимуться завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно! — акцентував Зеленський у Фейсбук.

Зі слів президента, у ніч на 3 листопада воєнні злочинці рф випустили близько сорока «Шахедів», більшість з яких вдалося збити.

Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи — дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей — Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність! — вказав глава держави.

Проте він зазначив, що були і влучання. Попередньо — без жертв. Наслідки ліквідовуються.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти здійснили масовану атаку «Шахедів» по Україні. Ворог застосував близько 40 дронів, 24 із них знищила ППО. У Харкові внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура, сталися пожежі, серед потерпілих діти. В Івано-Франківській області був атакований військовий об'єкт.