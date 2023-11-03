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В центре Киева выставили эвакуационный поезд, вывозивший из блокированного рашистами Ирпеня 10 тыс. жителей
В центре Киева выставили эвакуационный поезд, вывозивший из блокированного рашистами Ирпеня 10 тыс. жителей (ФОТО)https://racurs.ua/n188982-v-centre-kieva-vystavili-evakuacionnyy-poezd-vyvozivshiy-iz-blokirovannogo-rashistami-irpenya-10.htmlРакурс
В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який навесні 2022 вивіз із блокованого ворогом Ірпеня близько 10 тис жителів.
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Інсталяцію на Михайлівській площі встановили на пошану незламним залізничникам, повідомили в «Укрзалізниці».
До речі, понад 10 тисяч залізничників захищають нас в лавах ЗСУ та інших військових формуваннях. До цього часу майже 700 працівників Укрзалізниці демобілізувались і, попри поранення, повернулися до роботи у свої колективи.
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