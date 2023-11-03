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Ракурс
В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який вивіз із блокованого рашистами Ірпеня 10 тис. жителів

В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який вивіз із блокованого рашистами Ірпеня 10 тис. жителів (ФОТО)

3 лис 2023, 17:16
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В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який навесні 2022 вивіз із блокованого ворогом Ірпеня близько 10 тис жителів.


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Інсталяцію на Михайлівській площі встановили на пошану незламним залізничникам, повідомили в «Укрзалізниці».

Інсталяція Укрзалізниці

До речі, понад 10 тисяч залізничників захищають нас в лавах ЗСУ та інших військових формуваннях. До цього часу майже 700 працівників Укрзалізниці демобілізувались і, попри поранення, повернулися до роботи у свої колективи.

Інсталяція Укрзалізниці

Джерело: Ракурс


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