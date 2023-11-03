В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який вивіз із блокованого рашистами Ірпеня 10 тис. жителів

https://racurs.ua/ua/n188982-v-centri-kyieva-vystavyly-evakuaciynyy-poyizd-yakyy-vyviz-iz-blokovanogo-rashystamy-irpenya-10-tys.html

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В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який навесні 2022 вивіз із блокованого ворогом Ірпеня близько 10 тис жителів.

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Інсталяцію на Михайлівській площі встановили на пошану незламним залізничникам, повідомили в «Укрзалізниці».

До речі, понад 10 тисяч залізничників захищають нас в лавах ЗСУ та інших військових формуваннях. До цього часу майже 700 працівників Укрзалізниці демобілізувались і, попри поранення, повернулися до роботи у свої колективи.