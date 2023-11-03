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После матча с «Шахтером» «Динамо» осталось без главного тренера — Луческу подал в отставку

После матча с «Шахтером» «Динамо» осталось без главного тренера — Луческу подал в отставку

3 ноя 2023, 19:24
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Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера «Динамо». Про це він заявив після матчу проти «Шахтаря» в УПЛ.


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Про це стало відомо на післяматчевій пресконференції тренера.

Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями «Шахтаря». Дякую усім. Хотілося б завершити по-іншому, але усьому приходить кінець — і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець, — заявив Луческу.

«Динамо» програло донеччанам 0:1.

Журналіст Володимир Звєров повідомив, що президент киян Ігор Суркіс не коментував ситуацію, він поїхав зі стадіону.

Источник: Ракурс


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