После матча с «Шахтером» «Динамо» осталось без главного тренера — Луческу подал в отставку

https://racurs.ua/n188987-posle-matcha-s-shahterom-dinamo-ostalos-bez-glavnogo-trenera-luchesku-podal-v-otstavku.html

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Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера «Динамо». Про це він заявив після матчу проти «Шахтаря» в УПЛ.

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Про це стало відомо на післяматчевій пресконференції тренера.

Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями «Шахтаря». Дякую усім. Хотілося б завершити по-іншому, але усьому приходить кінець — і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець, — заявив Луческу.

«Динамо» програло донеччанам 0:1.

Журналіст Володимир Звєров повідомив, що президент киян Ігор Суркіс не коментував ситуацію, він поїхав зі стадіону.