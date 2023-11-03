Зеленский прокомментировал замену командующего Сил спецопераций

https://racurs.ua/n188989-zelenskiy-prokommentiroval-zamenu-komanduuschego-sil-specoperaciy.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував заміну командувача Сил спецоперацій. Глава держави присвятив цій темі частину свого вечірнього звернення до українців 3 листопада.

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Це досвідчений офіцер — бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів, — прокоментував Зеленський призначення командувачем ССО Сергія Лупанчука.

Президент додав, що генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.

Згідно з указом № 728/2023 новим командувачем ССО став полковник Сергій Лупанчук, інформація про якого у відкритому доступі відсутня.

Хоренко був командувачем ССО від 25 липня 2022 року.