Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский прокомментировал замену командующего Сил спецопераций
Зеленский прокомментировал замену командующего Сил спецоперацийhttps://racurs.ua/n188989-zelenskiy-prokommentiroval-zamenu-komanduuschego-sil-specoperaciy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський прокоментував заміну командувача Сил спецоперацій. Глава держави присвятив цій темі частину свого вечірнього звернення до українців 3 листопада.
.
Це досвідчений офіцер — бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів, — прокоментував Зеленський призначення командувачем ССО Сергія Лупанчука.
Президент додав, що генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.
Згідно з указом № 728/2023 новим командувачем ССО став полковник Сергій Лупанчук, інформація про якого у відкритому доступі відсутня.
Хоренко був командувачем ССО від 25 липня 2022 року.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...