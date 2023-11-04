Оккупанты завезли партию «художников» для рисования пропаганды на стенах домов

Мурал, посвященный путину, фото: «БелРос»

https://racurs.ua/n189010-okkupanty-zavezli-partiu-hudojnikov-dlya-risovaniya-propagandy-na-stenah-domov.html

Ракурс

З росії на тимчасово окуповані території України прибула партія «митців», які мають створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику російського диктатора володимира путіна.

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Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Митці» мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили росіяни. Зокрема обличчя військових злочинців, які вдерлись в іншу країну, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це проект фінансується за ґранти кремля, а будинки визначає окупаційна адміністрація.

У ЦНС наголошують, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як і солдат-окупант, отже буде нести відповідальність.