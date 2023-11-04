Оккупанты завезли партию «художников» для рисования пропаганды на стенах домов

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Мурал, посвященный путину, фото: «БелРос»
Оккупанты завезли партию «художников» для рисования пропаганды на стенах домовhttps://racurs.ua/n189010-okkupanty-zavezli-partiu-hudojnikov-dlya-risovaniya-propagandy-na-stenah-domov.htmlРакурс
З росії на тимчасово окуповані території України прибула партія «митців», які мають створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику російського диктатора володимира путіна.
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Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Митці» мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили росіяни. Зокрема обличчя військових злочинців, які вдерлись в іншу країну, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що це проект фінансується за ґранти кремля, а будинки визначає окупаційна адміністрація.
У ЦНС наголошують, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як і солдат-окупант, отже буде нести відповідальність.
Руху опору відомий кожен, — наголошують у ЦНС.
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