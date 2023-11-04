Окупанти завезли партію «митців» для малювання пропаганди на стінах будинків

Ракурсhttps://racurs.ua/
Мурал, присвячений путіну, фото: «БелРос»
Окупанти завезли партію «митців» для малювання пропаганди на стінах будинківhttps://racurs.ua/ua/n189010-okupanty-zavezly-partiu-mytciv-dlya-maluvannya-propagandy-na-stinah-budynkiv.htmlРакурс
З росії на тимчасово окуповані території України прибула партія «митців», які мають створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику російського диктатора володимира путіна.
.
Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Митці» мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили росіяни. Зокрема обличчя військових злочинців, які вдерлись в іншу країну, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що це проект фінансується за ґранти кремля, а будинки визначає окупаційна адміністрація.
У ЦНС наголошують, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як і солдат-окупант, отже буде нести відповідальність.
Руху опору відомий кожен, — наголошують у ЦНС.
Читайте також
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...