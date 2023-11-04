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Ракурс
Мурал, присвячений путіну, фото: «БелРос»

Окупанти завезли партію «митців» для малювання пропаганди на стінах будинків

4 лис 2023, 15:59
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З росії на тимчасово окуповані території України прибула партія «митців», які мають створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику російського диктатора володимира путіна.


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Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Митці» мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили росіяни. Зокрема обличчя військових злочинців, які вдерлись в іншу країну, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це проект фінансується за ґранти кремля, а будинки визначає окупаційна адміністрація.

У ЦНС наголошують, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як і солдат-окупант, отже буде нести відповідальність.

Руху опору відомий кожен, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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