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Владимир Зеленский, фото: «Патриоты Украины»
Никто не давит на меня по поводу переговоров с россией — Зеленскийhttps://racurs.ua/n189011-nikto-ne-davit-na-menya-po-povodu-peregovorov-s-rossiey-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів з росією.
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Про це він заявив сьогодні, 4 листопада, на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів, — наголосив Зеленський.
Щоб ми зараз сіли з росією, розмовляли і щось їй віддавали — не буде такого, — додав він.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
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