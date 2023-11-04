4 ноября нанесен удар по оккупированному Крыму, скриншот видео

https://racurs.ua/n189015-udarom-po-kerchi-porajen-malyy-raketnyy-korabl-socseti-video.html

Ракурс

В окупованому Криму сьогодні, 4 листопада, стався «приліт» на суднобудівному заводі у Керчі.

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В результаті є попадання в малий ракетний корабель «Каракурт», що будується там. Наразі на об'єкті гасять пожежу. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

Як повідомляє наш підписник, на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проекту 22800 «Каракурт», що будується. Інформація потребує підтвердження, — вказано в повідомленні.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі заявив, що в районі суднобудівного заводу «відпрацювала ППО» і «частина уламків збитих ракет впала на територію одного з сухих доків».

Водночас, за словами очевидців, суднобудівний завод у Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту-141 «Стриж» — було чути реактивний гул. Згодом з’явилося відео, котре показує момент атаки.

Також очевидці повідомляють, що після «падіння уламків» над заводом спостерігається надто багато диму.