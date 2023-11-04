Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
4 листопада завдано удару по окупованому Криму, скріншот відео

Ударом по Керчі вражено малий ракетний корабель — соцмережі (ВІДЕО)

4 лис 2023, 18:20
999

В окупованому Криму сьогодні, 4 листопада, стався «приліт» на суднобудівному заводі у Керчі.


.

В результаті є попадання в малий ракетний корабель «Каракурт», що будується там. Наразі на об'єкті гасять пожежу. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

Як повідомляє наш підписник, на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проекту 22800 «Каракурт», що будується. Інформація потребує підтвердження, — вказано в повідомленні.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі заявив, що в районі суднобудівного заводу «відпрацювала ППО» і «частина уламків збитих ракет впала на територію одного з сухих доків».

Водночас, за словами очевидців, суднобудівний завод у Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту-141 «Стриж» — було чути реактивний гул. Згодом з’явилося відео, котре показує момент атаки.

Також очевидці повідомляють, що після «падіння уламків» над заводом спостерігається надто багато диму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів