ВСУ нанесли успешный воздушный удар по Керчи, скриншот видео

https://racurs.ua/n189020-vsu-nanesli-uspeshnyy-udar-po-morskoy-i-portovoy-infrastrukture-kerchi-stratkom.html

Ракурс

Збройні сили України сьогодні, 4 листопада, ввечері завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у тимчасово окупованій Керчі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Раніше сьогодні у Telegram-каналах з’явилися фото та відео повітряного удару по «Заливу».

Так, за інформацією Telgram-каналі «Крымский ветер», щонайменше три «прильоти» отримав малий ракетний корабель «Аскольд», який там перебував в момент удару. Це один із найновіших і найсучасніших кораблів чф рф, який був закладений у 2016 році якраз на цьому заводі і спущений на воду лише у 2021 році.

Корабель озброєний вісьмома пусковими установками для крилатих ракет «Калібр», а також власною системою ППО «Панцир-М» та комплексом БПЛА «Орлан-10» для ведення розвідки.