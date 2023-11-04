Российская взрывчатка ежедневно приводит к травмам или гибели людей, фото: «Украинская правда»

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Ракурс

Російська вибухівка ледь не щодня призводить до травмувань чи загибелі людей.

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Сапери ДСНС з початку повномасштабного російського вторгнення знешкодили вже близько 450 тис. вибухонебезпечних предметів і 3 тис. авіабомб. Про це повідомляється у Telegram-каналі МВС.

На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовано, — наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Міністр додав, що завдяки міжнародній допомозі у ДСНС функціонують 17 машин механізованого розмінування.

Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне — захищає піротехніків і зберігає їхні життя, — зазначив Клименко.

Так, лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій — техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило.

Зокрема, на Харківщині під час робіт з розмінування ліній електропередач в Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах, — зазначають у МВС. — Техніку можна відремонтувати або замінити, тоді як життя кожної людини — єдине.

Водночас у відомстві наголошують — масштаби російської агресії та, як наслідок, замінування потребують більшої кількості спеціальної техніки.